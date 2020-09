Coronaproof aha!-programma met Novastar en Stan van Samang Birger Vandael

02 september 2020

16u49 0 Hamont-Achel Het UiTpunt Hamont-Achel lanceert na hard werken een coronaproof aha!-programma 2020-2021 zodat cultuurliefhebbers komend seizoen veilig kunnen genieten van films, muziek en theatervoorstellingen.

De huidige situatie maakte dat het lang duurde vooraleer het culturele seizoen vorm begon te krijgen. Toch is het stadsbestuur ervan overtuigd dat iedereen in deze moeilijke tijden nood heeft aan een stevige portie ontspanning. Alle voorstellingen – uitgezonderd de films in Cinema Walburg – zullen komend najaar doorgaan in De Posthoorn.

De zaal wordt omgetoverd tot een gezellig cultuurcafé met stoelen en tafels. Zo kan je tijdens voor, tijdens en na de voorstelling een drankje nuttigen. Natuurlijk gebeurt dat in veilige omstandigheden en worden de regels omtrent hygiëne en veiligheid optimaal nageleefd.

Muziek en comedy

Corona of niet, opnieuw pronken er grote namen uit zowel binnen- als buitenland op het programma. Artiesten zoals Novastar, Stan van Samang en Het Zesde Metaal zorgen voor een stevige muzikale noot en met onder andere Begijn le Bleu en Stijn Meuris is het lachen geblazen. Het volledige aha!-programma vind je terug op www.hamont-achel.be/aha alsook in De Belleman van september die binnenkort bij elke Hamont-Achelaar in de brievenbus valt.

Ticketverkoop

Op maandag 7 september om 19.00 uur start de voorverkoop; zowel de losse ticketverkoop als de verkoop van abonnementen. Om drukte te voorkomen roept men op om online tickets. Daarnaast kan je terecht bij de balies van het UiTpunt in zowel Hamont als Achel (tijdens de openingsuren). Ook voor de filmvoorstellingen in Cinema Walburg worden online tickets ter beschikking gesteld.