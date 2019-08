Concert Alain Clark geannuleerd BVDH

28 augustus 2019

18u02 0

Het optreden van Alain Clark op zaterdag 28 september 2019 in Cinema Walburg gaat niet door. Dat laat de stad Hamont-Achel in een officieel bericht weten. De artiest heeft in zijn thuisland Nederland namelijk andere verplichtingen met betrekking tot opnames. De dienst Vrije Tijd zoekt momenteel naar een nieuwe datum voor het concert. Wie reeds een ticket had aangekocht voor het concert van Alain Clark, wordt terugbetaald. Het stadsbestuur excuseert zich voor het ongemak.