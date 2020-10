Claudia Nieuwenhuizen op ‘literair ontbijt’ Birger Vandael

10 oktober 2020

Op 18 oktober vindt in de bibliotheek van Hamont-Achel het literair ontbijt plaats. Aan het woord is dan inwoner en creatieve duizendpoot Claudia Nieuwenhuizen. De Achelse is docente woordkunst en drama, zang- en artist coach en schrijfster van liedjes, theaterteksten en gedichten. Normaal vindt het literair ontbijt middenin de bib plaats. Dit jaar verhuist deze appetijtelijke activiteit wegens de corona-epidemie naar de grote zaal van het Michielshof (Michielsplein 3), waar men de nodige afstand en hygiëne kan garanderen. Het gezellige gebeuren begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven is verplicht en kan tot en met 9 oktober aan de balie van de bibliotheek van Hamont en Achel of via bibliotheek@hamont-achel.be.