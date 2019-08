Buurtrestaurant gaat opnieuw van start en voert nu ook avondedities in BVDH

21 augustus 2019

14u32 0 Hamont-Achel Bij het begin van het schooljaar schiet buurtrestaurant Buurteluur opnieuw uit de startblokken. Elke eerste en derde donderdag van de maand kan je daar tussen 12 en 14 uur terecht.

Buurteluur heeft als doel mensen in een ontspannen sfeer dichter bij elkaar te brengen, zowel jong als oud. Een maaltijd kost 9 euro en omvat soep, hoofdgerecht en dessert. Op tafel wordt er water (gratis) voorzien, al kan je zelf ook nog koffie, frisdrank, bier of wijn aankopen. Nieuw dit jaar zijn de speciale avondedities van Buurteluur. Zo krijgt iedereen de kans om te komen genieten van een lekkere en gezonde maaltijd in een gezellige sfeer. Daarbij wordt ook extra aandacht besteed aan de kinderen. De avondedities van het buurtrestaurant vinden plaats op woensdag 20 november 2019 (Hamont-Lo) en woensdag 30 april 2020 (Achel-Statie) telkens van 17.30 uur tot 20 uur. Voorverkoopkaarten voor die edities zijn verkrijgbaar tot en met de zondag voordien. Alle info vind je via www.hamont-achel.be/buurteluur.