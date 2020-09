Buurtrestaurant blijft in september gesloten Birger Vandael

01 september 2020

09u41 0

Sinds maart ligt het buurtrestaurant van Hamont-Achel stil omwille van de coronacrisis. Na de zomermaanden voorzag men een heropstart in september, maar deze wordt door de opnieuw verstrengde maatregelen nog even uitgesteld. Vaste klanten moeten dus nog even wachten om tegen een budgetvriendelijke prijs een verse maaltijd te nuttigen. Van zodra het buurtrestaurant weer nieuw leven wordt ingeblazen, volgt hierover brede communicatie. Kocht jij in maart 2020 een voorverkoopkaart? Dan kan je deze inruilen op een volgende Buurteluur. Wie dat wenst, kan hiervoor ook eerder een terugbetaling vragen.