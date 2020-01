Brandstichting in stadspark van Hamont-Achel Dirk Selis

11 januari 2020

17u24 0 Hamont-Achel Toen Chrissy van den Rul namiddag langs het stadspark van Hamont-Achel reed, zag ze plots een grote rookpluim. Ze trapte op haar rem, en ging op onderzoek uit. “In het park stond een picknickbank in lichterlaaie”

“Omstaanders hebben jongeren zien weglopen zijn en denken dat die het in de brand hebben gestoken”, vertelt Chrissy van den Rul. “Ik vernam dat dit trouwens niet de eerste keer is dat dit voorvalt. Maar dit kan toch echt niet meer, mijn kinderen spelen graag daar en voor hetzelfde zelfde geld waren ze daar aan het spelen. Ik hoop dat ze de daders kunnen vinden en dat ze dan gestraft worden.

Hoge vlammen

Burgemeester Rik Rijcken (PRO) heeft weet van de feiten: “ Rond vier uur in de namiddag is er in ons stadspark, zo’n kunstofpicknickbank in brand gestoken. Dat geeft onmiddellijk zeer intense en hoge vlammen, maar verder is er geen schade. Het is een daad van puur vandalisme, maar voorlopig hebben nog geen daders bij de kraag kunnen vatten. De politie onderzoekt de zaak.”