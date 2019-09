Bomen op Achels kerkhof worden gerooid BVDH

24 september 2019

13u09

De stedelijke diensten van Hamont-Achel verwijderen in de week van 9 oktober de Amberbomen aan de inkomdreef naar de afscheidsruimte van het kerkhof van Achel. Om veiligheidsredenen besliste het stadsbestuur om alle oude bomen te rooien, zodat ze binnenkort kunnen vervangen worden door nieuwe. Eerder deed de groendienst ook al ongezonde bomen uit de rij weg. Hierdoor krijgt de wind nu meer vat op de overgebleven bomen, met een groter risico op vallende takken tot gevolg. Het planten van nieuwe, gezonde bomen kadert in een totale heraanplant van het kerkhof. De werken duren vermoedelijk drie werkdagen. Tijdens de werken is enig ongemak mogelijk, maar het kerkhof blijft wel toegankelijk.