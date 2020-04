Bibliotheek start met afhaalservice Birger Vandael

08 april 2020

12u11 0 Hamont-Achel Om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken, zijn de bibliotheken in Hamont-Achel gesloten tot en met 19 april. Dat is vervelend, want net nu hebben mensen wel nood aan een goed boek, strips voor kinderen, een ontspannende film... Daarom organiseert de bibliotheek een afhaalservice voor haar leden.

Deze afhaaldienst wordt aangeboden van maandag tot en met vrijdag en dit tussen 09.00 en 12.00 uur. De voorgeschreven hygiëne- en veiligheidsmaatregelen worden hierbij in acht genomen. Het in ontvangst nemen van de boeken zal dus contactloos gebeuren. De boeken worden namelijk in papieren draagtassen gestoken en vervolgens in de afgesloten tussenhal van de bibliotheek in Hamont geplaatst.

Verrassingspakket

Geïnteresseerden kunnen via http://hamont-achel.bibliotheek.be de boeken opzoeken die ze graag wensen uit te lenen. Met een mailtje naar bibliotheek@hamont-achel.be geef je jouw lijstje door. Vervolgens ontvang je van de medewerkers van de bib een telefoontje of e-mail met de boodschap dat je deze kan komen afhalen. Heb jij geen concrete titels, dan kan je ook kiezen voor een verrassingspakket.