Beringen en Hamont-Achel staan stil bij atoomaanvallen aan eind van WOII Birger Vandael

06 augustus 2020

13u45 0 Hamont-Achel Op verschillende plaatsen in Limburg staat men dezer dagen stil bij de atoomaanvallen op Japanse steden Hiroshima en Nagasaki die op 6 en 9 augustus 1945 plaatsvonden. Zo zal de vlag van ‘Mayors for Peace' al zeker wapperen aan de stadhuizen van Beringen en Hamont-Achel.

De twee kernbommen aan het eind van Wereldoorlog II vernielden beide steden en maakten vrijwel meteen 140.000 en 70.000 slachtoffers. In nasleep van de atoomaanvallen hebben de burgemeesters van deze Japanse steden in 1982 de organisatie ‘Mayors for Peace’ opgericht. Dat is een internationaal netwerk van steden en gemeenten verspreid over de wereld die pleiten voor nucleaire ontwapening.

Mayors for Peace telt 7.772 aangesloten steden uit 163 landen. In België zijn 375 steden en gemeenten lid. “Stad Beringen is sinds 2005 lid van dit netwerk. Ook hier werden we geconfronteerd met het leed die beide wereldoorlogen met zich mee brachten. Jaarlijks herdenken we de Beringse slachtoffers, maar daarnaast hebben we ook aandacht voor alle slachtoffers wereldwijd,” laat burgemeester Thomas Vints (CD&V) weten.

Nucleaire ontwapening

Hetzelfde verhaal enkele kilometers noordwaarts in Hamont-Achel. Stipt om 8.15 uur hees burgemeester Rik Rijcken (PRO) de Mayors for Peace-vlag aan het stadhuis. Samen met de internationale gemeenschap roept het stadsbestuur dringend op tot nucleaire ontwapening. Momenteel zijn er wereldwijd immers nog 15.000 kernwapens die gemiddeld dertig keer de kracht hebben van de bommen die 75 jaar geleden zijn ingezet.