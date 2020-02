Beleidsploeg licht ambitieus meerjarenplan toe BVDH

17 februari 2020

14u59

De nieuwe beleidsploeg van Hamont-Achel, bestaande uit PRO en N-VA, zal in de week van 18 februari in alle kerkdorpen uitleg geven over hun plannen voor de stad. De partijen dragen communicatie en participatie hoog in het vaandel en willen dieper ingaan op het ambitieuze meerjarenplan met 36 miljoen euro aan investeringen. Er komt uitleg over het Huis van de Burger, over de nieuwbouw van de sporthal in Achel, over de fietsstraten op scholen en over het snelheidsplan in de stad. Op maandag gaat men van start in de Parochiezaal van Hamont-Lo, vervolgens zijn het Michielshof in Achel (dinsdag), De Burg in Hamont (woensdag) en de Parochiezaal van Achel Statie (donderdag) als locatie aan de beurt. Telkens begint men om 20 uur.