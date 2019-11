Begraafplaats krijgt najaarsschoonmaak BVDH

17 november 2019

Begin december zullen de stadsdiensten starten met de najaarsschoonmaak van de begraafplaats. Aan inwoners wordt gevraagd om verwelkte of stukke bloemstukken en andere ornamenten te verwijderen. De opruimingswerken nemen enkele dagen in beslag. De stadsdiensten verwijderen alle verwelkte planten en gebroken potten en schalen die er dan nog staan. De stad beroept zich hiervoor op het geldende politiereglement. Decoratieve stukken die wel nog in goede staat zijn, blijven op het graf staan. Twijfel je of jouw bloemstuk, plant, pot of schaal nog intact is? Ga dan voor 2 december even langs bij het graf van jouw dierbare om een kijkje te nemen. De stad is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor zaken die weg zijn