Bang van de Nederlandse cafégangers nu horeca daar om 22 uur sluit? Niet zo in Limburg Birger Vandael

28 september 2020

17u54 4 Hamont-Achel Nederland voert strengere coronamaatregelen in naar aanleiding van de stijgende aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames. Horecagelegenheden zullen bijvoorbeeld om 22 uur moeten sluiten. In de Limburgse grensgemeenten hebben ze nog geen schrik voor een toestroom van Nederlanders op café. Dat leert een kleine rondvraag van onze krant.

“Bij ons zijn er voorlopig geen nieuwe maatregelen", bevestigt burgemeester van Maasmechelen Raf Terwingen (CD&V).

Ook Marino Keulen (Open Vld), burgemeester van Lanaken, spreekt niet meteen van een probleem. “Nederlanders zijn hier welkom mits zij de beperkende regels volgen. Doen ze dat niet, mogen ze zich aan een boete verwachten. Als dat ook niet blijkt te helpen, zullen we verstrengen. Ik vind het trouwens goed dat Nederland strengere maatregelen invoert. Daarmee wijs ik naar de mondmaskerplicht, registratieplicht en contactonderzoek. Zeker wat de mondmaskers betreft, reed Nederland een solokoers ten opzichte van de rest van de wereld.”

In Hamont-Achel is men evenmin in paniek omtrent een mogelijk toestroom. “Wij hebben niet echt een wild uitgangsleven", verduidelijkt burgemeester Rik Rijcken (PRO). “We gaan de situatie wel in de gaten houden.”