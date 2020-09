Bang van de Nederlandse cafégangers nu de tapkraan daar om 22 uur dicht gaat? Niet zo in Limburg Birger Vandael

In Nederland zijn zes regio's onder verhoogd risiconiveau geplaatst. Dat houdt in dat op die plaatsen cafés al om middernacht moeten sluiten. In de Limburgse grensgemeenten hebben ze nog geen schrik voor een toestroom van Nederlanders op café. Dat leert een kleine rondvraag van onze krant. Er klinken zelfs positieve stemmen omdat Nederland met deze maatregel België lijkt te volgen.

Volgens Nederlandse media zullen de veiligheidsregio’s Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant binnenkort corona-risicogebied worden. Eerder was dat al het geval voor vrijwel de gehele Randstad. Het extra uurtje dat de feestvierders bij ons zouden kunnen ‘winnen’ op café, baart de Limburgse gemeenten geen zorgen. “Bij ons zijn er voorlopig geen nieuwe maatregelen", bevestigt burgemeester van Maasmechelen Raf Terwingen (CD&V).

Niet langer een solo-koers

Ook Marino Keulen (Open Vld), burgemeester van Lanaken, spreekt niet meteen van een probleem. “Nederlanders zijn hier welkom mits zij de beperkende regels volgen. Doen ze dat niet, mogen ze zich aan een boete verwachten. Als dat ook niet blijkt te helpen, zullen we verstrengen. Ik vind het trouwens goed dat Nederland opschuift in de richting van België. Daarmee wijs ik naar de mondmaskerplicht, registratieplicht en contactonderzoek. Zeker wat de mondmaskers betreft, reed Nederland een solo-koers ten opzichte van de rest van de wereld.”

In Hamont-Achel is men evenmin in paniek omtrent een mogelijk toestroom. “Wij hebben niet echt een wild uitgangsleven", verduidelijkt burgemeester Rik Rijcken (PRO). “We gaan de situatie wel in de gaten houden!”