Babyboom gevierd op ‘Dag van kleine Hamont-Achelaar’ BVDH

08 oktober 2019

14u44 0

In 2018 vond er in Hamont-Achel met maar liefst 133 baby’s een ware babyboom plaats. Alle fiere ouders werden afgelopen weekend uitgenodigd om naar het Huis van het Kind te komen voor de ‘Dag van de kleine Hamont-Achelaar’. Voorzien van een hapje en een drankje konden de ouders gezellig een babbeltje slaan en ervaringen uitwisselen terwijl de kinderen fijn samen speelden. De ouders schreven er ook een persoonlijke wens neer die wordt opgeborgen in de Toekomstboom. Over tien jaar worden de kinderen opnieuw uitgenodigd en kunnen ze de wens inkijken die hun ouders zondag voor hen deden.