Aha! brengt verhalen naar zomerpop-up BVDH

17 juni 2019

11u48 0

Met de zomervakantie voor de deur opent het UiTpunt van Hamont-Achel opnieuw een zomerpop-up. Zo blijft het programma niet beperkt tot binnen de muren van de vertrouwde Cinema Walburg. Film, muziek en humor zijn de drie sterkhouders van het aha!-programma. Om deze pijlers ook tijdens de zomer te kunnen vertalen naar een interessant aanbod, werkt de stad Hamont-Achel samen met verschillende partners. Zo slaan vzw De Heren en de lokale horeca in Hamont-centrum de handen in elkaar voor Konzjee XL om zo de vakantie in stijl af te trappen. Voor de openluchtfilms wordt er dan weer samengewerkt met twee buurtpleinen, namelijk Huisveld in Achel en Heideveld in Hamont. Hou je van zomerse vibes, frisse cocktails, lekker eten en een goede portie sfeer? Dan weet je waar je deze zomer moet zijn! Op www.hamont-achel.be/aha vind je een overzicht van alle activiteiten in het kader van de zomerpop-up.