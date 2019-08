Advocatentrio vecht tegen de droogte in Zambia: “Dit zet miljoenendeals in perspectief” Birger Vandael

01 augustus 2019

13u27 8 Hamont-Achel Zakenadvocaten Younes Sebbarh (24), Camille Degrave (25) en Gilles Leyssen (25) uit Hamont-Achel raakten de afgelopen jaren zo onder de indruk van de armoede in de derde wereld, dat ze samen een vzw hebben opgericht. ‘Belgian Lawyers for Africa – It’s Legal to Care!’ gaat helpen bij het bouwen van waterputten en het duurzaam produceren van voedsel in Zambia. “Het is mooi hoe een goed doel verschillende werelden verbindt”, vertelt voorzitter Younes.

Het verhaal begon zo’n vijf jaar geleden. Younes zat toen in zijn derde bachelor Rechten en trok in de zomer voor twee maanden naar Palembang, de hoofdstad van de Indonesische provincie Zuid-Sumatra. “Dat was een unieke ervaring, want van internet hadden ze daar nog niet gehoord en zelfs een douche nemen bleek niet mogelijk”, blikt Younes terug. “Ik heb tijdens die periode echt geleerd wat belangrijk is in het leven. Bij mijn terugkomst heb ik Camille en Gilles dan ook op het hart gedrukt dat ze een jaar later ook moesten mee komen.”

Weeshuis

En zo gezegd, zo gedaan. Een jaar later stapten de vrienden van het vliegtuig af in het Afrikaanse Malawi. “We werkten er in een weeshuis en dat was voor ons andermaal een unieke ervaring”, weet Gilles. “Daar merkten we opnieuw op wat er belangrijk is in het leven. En dan doel ik in de eerste plaats op een goede gezondheid en de aanwezigheid van medische faciliteiten die je daar bij helpen. Toch bleven we met het wrange gevoel achter dat we eigenlijk geen verandering konden brengen aan de situatie.”

Uit dit verhaal werd net voor de zomervakantie de vzw opgericht. Het trio koos voor Zambia als projectlocatie. Dit land vecht immers tegen een periode van langdurige droogste. Tijdens het regenseizoen betekent dit een ramp voor de landbouw en voor de kleine boeren. Met bijna één miljoen wezen en meer dan zes miljoen Zambianen die geen zuiver drinkwater hebben, is het land er slecht aan toe.

“We zijn momenteel bezig met de fundraising”, vertelt Camille. “In oktober zullen we ter plaatse gaan. We werken aan twee initiatieven. In de eerste plaats is er ‘The Borehole Program’. Dit zorgt voor verschillende waterputten waardoor de lokale bevolking tot twintig jaar over water kan beschikken. Ten tweede is er ‘The Agricultural Program’. Met behulp van het water van de putten werken we hier aan duurzame voedselproductie.”

Bekende ambassadeurs

Het advocatentrio kon drie bekende mensen strikken als ambassadeur. Zangeres Dana Winner, ex-wereldkampioen kickbokser Nabil Mahjoubi en politica Nawal Farih zullen met video’s en acties het project steunen. “Het is mooi dat het mensen uit totaal verschillende werelden zijn”, onderstreept Younes.

Op deze manier tonen de advocaten dat ze wel degelijk begaan zijn met het leed in de wereld. “In ons professioneel leven werken we op grote deals die miljoenen euro’s omvatten. Daardoor vergeten we wel eens om te relativeren. Ons project helpt ons om alles te kaderen, en om stap voor stap van de wereld een betere plaats te maken”, besluit Younes.

Alle info rond het project is te vinden via www.belgianlawyers4africa.be