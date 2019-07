Actiecomité vraagt om dieseltreinen nog niet te vervangen: “Besteed centen liever aan heropening spoorlijn Hamont-Weert” Birger Vandael

16 juli 2019

13u37 8 Hamont-Achel Nu uit een studie van ProRail blijkt dat de heropening van de spoorlijn tussen Hamont en Weert tientallen miljoenen euro’s meer zou kosten dan aanvankelijk gepland, heerst er lichte paniek bij de actiegroep Openbaar Vervoer Nu. Om toch reizigerstreinen tussen België en Nederland te laten rijden, stelt de actiegroep voor om het geld van de elektrificatie van de spoorlijnen Mol – Hamont en Mol – Hasselt in de renovatie van de spoorlijn Hamont – Weert te steken.

De grensoverschrijdende lijn tussen Hamont en Weert biedt veel extra mogelijkheden voor inwoners van Hamont-Achel en treinreizigers uit de regio in het algemeen. Helaas voor hen zouden de kosten van deze verbinding hoger uitvallen dan de geplande 35 miljoen euro die de Nederlandse regering had voorzien in het regeerakkoord. Een nieuwe klap voor onder meer de actiegroep. “Hamont – Weert moet opengaan voor reizigers”, klinkt het bij oprichter Ruben Van Miegroet stellig.

Dieseltreinen

De suggestie om het geld van de elektrificatie tussen Hamont en Mol en Hasselt en Mol dan maar in de lijn richting Weert te steken, zou wel betekenen dat voorlopig de dieseltreinen blijven rijden. “Maar die zijn nog steeds veel milieuvriendelijker dan het huidige wagenverkeer”, motiveert Van Miegroet. Het nut van de elektrificatie wordt dus in twijfel getrokken. “Want het brengt geen verbetering van de dienstverlening met zich mee”, zegt Van Miegroet. Het liefst ziet de actiegroep het geld voor de elektrificatie naar de heropening van spoorlijnen gaan. “De Limburgse Noord-Zuidverbinding, namelijk Neerpelt-Hasselt/Genk via Hechtel-Eksel moet dringend opnieuw heropend worden”, gaat Van Miegroet verder. “Op lange termijn wanneer het openbaar vervoer in Limburg beter is, kan je nadenken over elektrificatie van spoorlijnen.”

Niet realistisch

Stefan T’Jolyn van ACOD Spoor Limburg noemt de voorstellen van de actiegroep “niet realistisch”. “In 2021 moet men op elektrische sporen rijden. Daarvoor zijn er zelfs subsidies vanuit Europa uitgedeeld. Men kan altijd op dieseltreinen blijven rijden, maar dat zou te gek zijn voor woorden en onbegrijpelijk gezien de klimaatuitdagingen waar we voor staan.” Momenteel kunnen overigens enkel de verouderde Belgische ‘breaks’ en klassieke stellen (gebouwd in de jaren 60 ) over de grens rijden. Aangezien men in Nederland enkel elektrische treinen de grens wil laten overschrijden, is er ook politiek weinig draagvlak voor deze beslissing.