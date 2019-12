6 miljoen euro voor nieuwe hal naast bestaande sporthal Birger Vandael

17 december 2019

10u53 1 Hamont-Achel Het stadsbestuur van Hamont-Achel heeft besloten om een nieuwe hal te bouwen naast de bestaande sporthal De Koekoek in Achel. Die zal maar liefst twee derde groter zijn dan de huidige hal en moet een plek worden voor amateur- en professionele sporters. Aan de nieuwe hal hangt een prijskaartje van 6 miljoen euro.

Het dossier van de sporthal was voor de nieuwe beleidsploeg een belangrijk project. “We wilden toch niet over één nacht ijs gaan om een keuze te maken uit de beperkte plaatsen waar de nieuwe hal zou kunnen worden gebouwd”, laat Jacky Umans (PRO), schepen van Ruimtelijke ordening weten. “De bereikbaarheid, bestemmingsmogelijkheden en de termijn om van start te gaan, speelden een grote rol. Daarom bleef enkel de huidige locatie aan de Koekoeksweg over. Hier kan ook de maximale ruimte behouden blijven voor een volwaardige speeltuin die volledig heringericht wordt.”

400 zitplaatsen in tribune

In de nieuwe hal komen een hoogkwalitatieve sportvloer en verlichting die geschikt zijn voor topsport. “Voor het publiek komt er een telescopische tribune met minimaal 400 zitplaatsen en een polyvalente ruimte die ondere andere dienst kan doen als VIP-ruimte”, stelt schepen van Sport Jef Plas (PRO). De cafetaria sluit aan op de speeltuin en de tennisterreinen. Twee van die terreinen zullen wel worden verplaatst. Met behulp van een participatieproject kunnen buurtbewoners en geïnteresseerden mee de inrichting van de buitenruimte bepalen.

Open in 2023

“We gaan nu snel aan de slag om het dossier praktisch rond te krijgen”, zegt burgemeester Rik Rijcken (PRO). “Via een selectieprocedure zoeken we naar een partner die de hal ontwerpt én bouwt, ‘Design & Build’. We gaan een strakke timing hanteren en hopen uiterlijk midden 2023 het lint van de nieuwe sporthal door te knippen.”

De oude sporthal blijft tijdens de werken toegankelijk zodat alle trainingen en competities normaal kunnen verlopen.