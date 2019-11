45ste editie ‘Carnavalissima’ in de Posthoorn BVDH

28 november 2019

16u10 0 Hamont-Achel De 45ste editie van Carnavalissima vindt vrijdagavond plaats in de Posthoorn te Hamont. De Limburgse Vereniging voor Karnavals Evenemeneten (Liveke) werkt hiervoor samen met de Teutepeuters uit Hamont.

Sinds 1975 wordt deze liedjeswedstrijd jaarlijks georganiseerd. De 14 grootste carnavalsverenigingen aangesloten bij Liveke doen hieraan mee. Alle verenigingen krijgen elk jaar opnieuw de opdracht om een nummer in eigen dialect te schrijven. Deze worden dan gebracht tijdens het jaarlijks event. Bovendien hebben de verenigingen er ook voor gezorgd dat de 14 nieuwe en originele carnaval schlagers werden opgenomen in de studio. Van deze liedjeswedstrijd wordt er ook een CD uitgegeven, die de aangesloten verenigingen in hun eigen woonplaats en streek promoten en verkopen.

Tijdens Carnavalissima wordt het “beste carnavalsliedje” gekozen door zowel de Vasteloavond-jury als de Liveke-jury. Het feest in de Posthoorn zal losbarsten vanaf 21.11 uur. Rond 23.55 uur wordt de winnaar bekend gemaakt.