400 vrijwilligers in bloemetjes gezet BVDH

17 september 2019

10u09 0

Tijdens het afgelopen weekend werden in de Posthoorn maar liefst 400 vrijwilligers in de bloemetjes gezet door de stad Hamont-Achel. Zij genoten er van een Spaanse avond met drankjes en paella. “In onze stad zetten zeer veel mensen zich belangeloos in”, vertelt burgemeester Rik Rijcken (PRO). “Enkele voorbeelden zijn jeugdtrainers, gemachtigde toezichters, Rode Kruis-vrijwilligers, leiders van de Hamont-Achelse jeugdbeweging… Zonder vrijwilligers zou onze samenleving een pak minder kleurrijk zijn.” De Dag van de Vrijwilliger werd dus aangegrepen om deze mensen te bedanken. Zelfs de Sint kwam nu al even naar de stad om lekkers uit te delen.