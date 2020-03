2.000 Kompassen uitgedeeld aan Hamont-Achelse jeugd Birger Vandael

03 maart 2020

15u58 0

Voor alle Hamont-Achelse kinderen en jongeren van 3 tot en met 18 jaar zit er begin maart weer een leuk presentje in de brievenbus. De stad verdeelt namelijk opnieuw meer dan 2.000 Kompassen. Dit boekje, dat bestaat uit 15 bonnen met een waarde van € 1, kan je gebruiken als ‘zakgeld’ voor een hele hoop toffe activiteiten. Met een Kompas wil de stad kinderen en jongeren nog meer aanzetten om zich te werpen in het rijke vrijetijdsleven in Hamont-Achel. Zo kan je de waardebonnen besteden aan jeugd-, sport- en cultuuractiviteiten georganiseerd door het UiTpunt. Maar je kan ze ook gebruiken voor deelname aan activiteiten van speelpleinwerkingen, voor filmvoorstellingen in het kader van Cinemaatjes en om bij te leggen aan het lidgeld van alle jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Alle info vind je terug via www.hamont-achel.be/kompas.