‘Zomerpop-up’ brengt openluchtfilms naar Hamont-Achel Birger Vandael

07 juli 2020

10u22 0 Hamont-Achel Het UiTpunt van Hamont-Achel zorgt met de aha! zomerpop-up voor de nodige portie cultuur tijdens de zomervakantie. Dit jaar kan je opnieuw genieten van een aantal films en een familievoorstelling in open lucht. Alles verloopt met aandacht voor voldoende afstand.

Op het programma staan de films ‘Onward’ en ‘The Panut Butter Falcon’ die allebei op 22 augustus worden afgespeeld in de Kloostertuin langs de Wal. Acht dagen later volgen ‘Toy Story 4' en ‘Yesterday’ in het Michielshoven. De inkom voor de openluchtfilms is gratis, maar je moet wel reserveren. Deelnemers brengen best een eigen stoeltje mee en – indien nodig – bescherming tegen de zon.

Familievoorstelling

Op 26 augustus is er in de Kloostertuin de familievoorstelling ‘Ans & Wilma’. Tickets kosten € 5.00 in voorverkoop en € 6.00 aan de kassa. Je kan deze kopen aan de balie van het UiTpunt in Hamont (elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur) en Achel (elke dinsdag van 09.00 uur tot 12.00 uur) of via www.hamont-achel.be/aha. Hier vind je ook alle info terug