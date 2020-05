‘Wees actief, shop sportief’ geannuleerd door coronavirus Birger Vandael

04 mei 2020

Sinds 2016 organiseert het stadsbestuur in samenwerking met Unizo Hamont-Achel ‘Wees actief, shop sportief!’. Dit is de opvolger van de campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’. Met deze actie – die elk jaar loopt van 1 tot en met 31 mei – spoort de organisatie iedereen aan om op een sportieve manier naar de winkel te gaan en zetten ze in op een rustigere, veiligere en gezondere leefomgeving. Omwille van de coronamaatregelen gaat ‘Wees actief, shop sportief!’ dit jaar niet door. Momenteel blijven de meeste winkels nog gesloten. Bovendien zullen heel wat lokale handelaars na de coronamaatregelen de nodige tijd en ruimte nodig hebben voor een succesvolle heropstart. Het stadsbestuur steunt haar lokale handelaars en blijft oproepen om zoveel mogelijk lokaal te kopen, zowel tijdens als na de coronamaatregelen.