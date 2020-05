‘HApplausjes’ en 350.000 euro steun voor Hamont-Achelaars na coronacrisis Birger Vandael

29 mei 2020

09u34 0 Hamont-Achel Om de inwoners van Hamont-Achel en de lokale handelaars na de coronacrisis te ondersteunen, werkten alle politieke partijen binnen de stad samen een plan uit. Dit werd inmiddels goedgekeurd op de gemeenteraad van mei. In totaal trekt het stadsbestuur maar liefst €350.000 euro uit ter ondersteuning van inwoners en handelaars.

Het bedrag wordt verdeeld over drie deelprojecten: steun inwoners voor €210.000, steun aan ondernemers voor €90.000 en mondmaskers voor inwoners voor €50.000. Van zodra de coronamaatregelen verder versoepeld worden en zowel alle lokale handelaars als de horeca terug klanten mogen onthalen, ontvangt elke inwoner per post drie zogenaamde ‘HApplausjes’. Deze bonnen zijn per stuk € 5 waard en kunnen als betaalmiddel gebruikt worden bij lokale ondernemingen die omwille van de coronacrisis verplicht moesten sluiten. Een overzicht van de deelnemende handelszaken zal op de stedelijke website geplaatst worden.

Kwetsbare inwoners

Burgers kunnen er ook voor kiezen om hun ‘HApplausjes’ te doneren aan een goed doel in Hamont-Achel. Dit kan door de bonnen in te leveren op het stadhuis of bij het OCMW. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt, in samenwerking met het OCMW, welke doelgroepen het meest hulpbehoevend zijn en werkt een verdeelsleutel uit waarmee de financiële waarde van de ingezamelde bonnen verdeeld wordt over deze groepen zodat ze bij de meest kwetsbare inwoners terechtkomen.

Premie voor getroffen handelaars

Voor de lokale ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep die door de coronacrisis een substantiële omzetdaling hebben van 60% voorziet de stad Hamont-Achel een premie van maximum € 750 per onderneming. Om recht te hebben op deze premie, dient de onderneming te voldoen aan een aantal voorwaarden, zo moet de onderneming minstens één vestiging in Hamont-Achel hebben.