‘De Speelkamer’ helpt ouders bij opvoedkundige vraagstukken Birger Vandael

12 oktober 2020

10u41 0 Hamont-Achel Vanaf oktober start ‘de speelkamer’ in Hamont-Achel opnieuw op en dit in een nieuw jasje: zo staan er op woensdag gespreksthema’s op het programma, op zaterdag is het dan weer tijd voor een gezinsactiviteit.

In de Speelkamer komt alles aan bod wat met opvoeden te maken heeft en gebeuren er tal van leuke activiteiten voor het hele gezin. Het doel is om in een gezellige setting kennis en ervaringen uit te wisselen. Omwille van de coronapandemie lag de Speelkamer even stil, maar dit najaar wordt het initiatief nieuw leven in geblazen. Na een grondige evaluatie organiseren het Huis van het Kind en Opvoedingswinkel Noord-Limburg de komende maanden vier edities van de Speelkamer met elk eigen thema’s en activiteiten. Zo kan men beter inspelen op de behoeften van zowel de ouders als de kinderen.

Thema’s

De eerste najaarseditie op woensdag 14 oktober opent met als centraal thema: ouder zijn in coronatijden. Naast twee creatieve activiteiten – een workshop macramé (handwerktechniek) op zaterdag 24 oktober en het verteltheater op zaterdag 28 november – staat in de laatste Speelkamer opnieuw een gespreksthema gepland, ditmaal over slapen.

De Speelkamer gaat steeds door van 09.30 uur tot 11.30 uur in Huis van het Kind (Kloosterstaat 15). De activiteiten zijn gratis en inschrijven is niet nodig.