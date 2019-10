‘Alleen op de wereld’ in Cinema Walburg BVDH

21 oktober 2019

12u36 0

Aanstaande woensdag kan je in Cinema Walburg terecht voor een echte herfstactiviteit. Theater Van Santen brengt om 14 uur een 60 minuten durende voorstelling van ‘Alleen op de wereld’. Bij het verhaal van de jonge Rémi blijft niemand ongewogen. De vondeling gaat op zoek naar het geheim van zijn afkomst en maakt nieuwe vrienden, maar moet ook afscheid nemen. Theater Van Santen slaagde erin om een aloud gekend verhaal te vertalen naar een eigentijdse versie voor jong en oud. Kaarten zijn te verkrijgen aan de balies van het Uitpunt van Hamont en Achel of via www.hamont-achel.be.