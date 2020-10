Zware materiële schade nadat twee voertuigen botsen Koen Baten

03 oktober 2020

15u34 1 Hamme Op Theet in Hamme gebeurde vanmiddag een ongeval tussen twee voertuigen. Een Opel reed er een Mercedes aan in de flank die mogelijk de weg op wilde rijden. De Mercedes werd achteraan in de flank geraakt en kwam dwars in de grasberm en op de weg te staan. Er raakte niemand gewond.

Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur vanmiddag. De exacte omstandigheden van de aanrijding zijn niet helemaal duidelijk, maar mogelijk gebeurde het ongeval na een foute inschatting. Beide voertuigen kwamen hard in aanrijding met elkaar.

De schade aan de voertuigen was ook groot. De Opel is vermoedelijk rijp voor de schroothoop na de zware aanrijding. Ook de Mercedes is mogelijks niet meer rijvaardig. De inzittenden waren in shock, maar er raakte niemand gewond. De brandweer van Hamme en Dendermonde kwamen wel ter plaatse om de weg af te zetten en de brokstukken op te ruimen. Het verkeer moest rondrijden maar de hinder bleef beperkt.