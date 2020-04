Zorgnetwerk Trento laat alle bewoners en personeel testen tegen coronavirus in woonzorgcentrum Sint-Jozef Koen Baten

08 april 2020

18u51 0 Hamme Het zorgnetwerk Trento heeft beslis om alle bewoners én het personeel te testen dat in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moerzeke werkt. Deze beslissing werd genomen nadat er in het rusthuis 15 gevallen van corona werden vastgesteld en er ook al twee bewoners aan het virus zijn overleden.

Het rusthuis is een van de zwaarst getroffen in de regio. Vandaag raakte het nieuws bekend dat heel wat zorgcentra zullen getest worden, waaronder ook Sint-Jozef dus. In totaal zullen 246 testen afgenomen worden in het rusthuis. Wanneer de resultaten bekend zijn is nog niet duidelijk.