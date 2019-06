Zonnige zomerbraderij lokt heel wat volk naar Hamme Koen Baten

28 juni 2019

20u45 0

In Hamme vindt deze avond de opnieuw de zomerbraderij plaats. Het centrum van Hamme wordt omgevormd tot een leuke markt met verschillende activiteiten. Het mooie weer lokt heel wat volk naar Hamme om te genieten van de braderij. Op het Marktplein waren er verschillende lokale handelaars, verenigingen uit Hamme en marktkramers aanwezig. Verderop waren er ook heel wat proeverijen mogelijk. In de Hoogstraat in Hamme was er dan weer een rommelmarkt en verschillende optredens waar de bewoners van konden genieten. De bewoners genoten zichtbaar van de leuke avond en de ontspanning.