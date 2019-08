Zonnige Woonst krijgt opnieuw gelijk in rechtbank: Huurder met verschillende hectaren landbouwgrond uit sociale woning gezet Twee maanden geleden kregen ook al vijf huurders met gronden in het buitenland ongelijk. Koen Baten

12 augustus 2019

11u52 0 Hamme Sociale bouwmaatschappij de Zonnige Woonst uit Hamme heeft opnieuw een huurder uit een van hun woningen gezet nadat aan het licht kwam dat hij verschillende landbouwgronden in zijn bezit had. Op 18 juni werden ook al vijf huurders uit hun woning gezet nadat na langdurig onderzoek aan het licht kwam dat ze eigendommen in het buitenland bezaten. “In totaal werd er meer dan 12.000 euro genoten aan sociale huurkorting, die we zullen terugvorderen”, zegt voorzitter Guy Van Gucht.

Het was nog maar enkele maanden geleden dat de vrederechter een beslissing nam om de vijf huurders uit hun woning te zetten nadat bleek dat ze eigendommen hadden in het buitenland. Nu is het opnieuw prijs en hebben ze een huurder buiten gezet omdat hij heel wat andere eigendommen heeft in het buitenland. “Het vonnis toont heel veel vergelijkingen met het vorige vonnis van juni", zegt Van Gucht. “Opnieuw werden de bevindingen van een bureau gespecialiseerd in buitenlands vermogensonderzoek aangewend als basis in de bewijsvoering”, klinkt het.

De huurder in kwestie vocht de uithuiszetting aan en sprak over discriminatie, het niet respecteren van de privacy werd door de rechtbank weerlegd. De vordering die de Zonnige Woonst dan ook indiende werd rechtsgeldig verklaard. Het is de taak van de sociale huisvestingsmaatschappij om te controleren of alles in orde is, en dat bleek hier niet het geval.

De vrederechter heeft ook in dit vonnis zijn oordeel klaar. De huurder van het pand zal alles moeten terugbetalen wat hij verkregen heeft aan sociale kortingen. “Het bedrag loopt op tot 12.644,76 euro. Daarnaast hebben we ook 2.395 euro voor de opzoekingskosten gemaakt", zegt Van Gucht.

De zes overtreders die in juli ongelijk kregen van de rechtbank mogen ook een terugvordering verwachten. Daar ging het om bedragen tot 15.000 euro, die de sociale huisvestingsmaatschappij zal terugvorderen. “Onze woningen zijn er niet om te misbruiken, wij zullen ons blijven inzetten tegen dit misbruik.”

De rechtbank bevestigde ook dat de aanpak van De Zonnige Woonst in de zoektocht naar fraude geen specifieke doelgroepen viseert. “Wij voeren al jaren een strijd tegen fraude waarbij onterecht toegekende sociale huurkortingen worden teruggevorderd en ook geïnd", aldus de voorzitter. “Alle teruggevorderde sociale huurkortingen investeert de Zonnige Woonst in haar lopende nieuwbouw- en renovatieprojecten. Dit ten dienste van de personen die het echt nodig hebben", besluit Van Gucht.