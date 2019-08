Zevende Hamse biermarkt op Koning Albertplein Koen Baten

28 augustus 2019

11u14 0 Hamme Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september staat de zevende editie van de Hamse Biermarkt op het Koning Albertplein in Hamme. Het hele weekend lang kan je er proeven van verschillende bieren op het plein en een groot zomerterras.

De biermarkt is na zeven jaar nog altijd een groot succes en kan steeds rekenen op heel wat bezoekers. Zowel jong en oud kan er terecht want er is voldoende randanimatie voor iedereen. Zaterdag start de biermarkt rond 15.00 uur en zijn er optredens vanaf 17.00 uur. De biermarkt eindigt om 23.00 uur maar start zondagmiddag al opnieuw om 13.00 uur.

Er zullen verschillende streekbieren te proeven zijn van een vijftiental brouwerijen. Zondag wordt het evenement afgesloten om 21.00 uur. Daarvoor is er nog een optreden van Ad Fundum uit Hamme.