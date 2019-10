Zevende editie van Hams schlagerfestival kan rekenen op Laura Lynn, Luc Steeno en Willy Sommers Als kleinschalig evenement bedoeld, maar uitgegroeid tot groot feest Koen Baten

30 oktober 2019

15u09 0 Hamme Op vrijdagavond 8 en zaterdagavond 9 november wordt de Hambiance opnieuw omgetoverd tot een groot schlagerparadijs met heel wat topartiesten zoals Willy Sommers, Laura Lynn en Luc Steeno. Die laatste twee staan overigens voor het eerst op het podium in Hamme. “Het idee ontstond vroeger eigenlijk bij onze zaalvoetbalclub zeven jaar geleden en groeide uit tot een groot feest", zegt Kevin De Graef, een van de organisatoren.

Het idee voor het Schlagerfestival jaarlijks te organiseren ontstond eigenlijk op een gekke manier. “Onze zaalvoetbalclub bestond 5 jaar en we wilden een zanger uitnodigen", zegt Kevin. “Dit was eerst Willy Sommers, maar daarna kwam er nog Yves Segers en Sam Gooris bij", klinkt het. Er werd toen gesproken om een zaaltje te huren en tickets te verkopen. “Binnen enkele weken hadden we 500 tickets verkocht en moesten we een grotere zaal zoeken", lacht Kevin.

Vanaf dan nam Kevin de organisatie elk jaar op zich samen met Jelle Claessens, Nicky Lambertin en sinds dit jaar ook Rejeanne Tullekens. “Vorig jaar organiseerden we voor het eerst een seniorenavond, dit zullen we ook dit jaar laten terugkeren. We verkochten toen 90 tickets, dit jaar zitten we al aan 140, dus ook hier merken we de stijgende interessen", zegt Kevin. In totaal kunnen er 250 senioren binnen op vrijdagavond. Op zaterdag is de capaciteit veel groter en kan er 1.000 man binnen in de Hambiance om te feesten.

Dit jaar kunnen ze op zaterdag ook rekenen op echte topnamen zoals Sergio en Willy Sommers. Voor het eerst staan ook Laura Lynn en Luc Steeno op de affiche. Ook Johan Veugelers, die intussen huisartiest kan genoemd worden zal aanwezig zijn. “Hij komt hier al vele jaren en zorgt voor heel veel sfeer bij het publiek.” Dit jaar heeft de organisatie er ook voor gezorgd dat de beleving voor iedereen even groot zal zijn. “We hebben een grote catwalk voorzien in het midden van de zaal, zodat ook het publiek achteraan het festival in de grootste beleving kan meemaken.”

De grote droom van Kevin is om ooit in de sporthal het schlagerfestival te kunnen organiseren. “Dan is er ruimte voor meer volk en andere artiesten die iets meer geld vragen", zegt Kevin. “Ik wil alleszins ook al onze 70 sponsors bedanken door de jaren heen, zonder hen was dit nooit mogelijk geweest en dat mag toch ook eens in de bloemetjes gezet worden", klinkt het.

Wie nog tickets wil zal snel moeten zijn. Er zijn al 750 tickets verkocht voor het schlagerfestival van zaterdagavond. Tickets zijn te koop via deze website:https://www.hamsschlagerfestival.be/