Zes maanden celstraf na zware klap op N41 met vier gewonden Koen Baten

10 september 2019

16u29 0 Hamme Francois D. (56) moest zich vanochtend in de politierechtbank van Dendermonde verantwoorden voor een zwaar ongeval aan keukens van Moerzeke in Hamme. De vijftiger uit Kruibeke veroorzaakte er een zwaar ongeval onder invloed van alcohol nadat hij in slaap viel en van zijn rijbaan afweek. In het andere voertuig raakten vier personen gewond, waarvan een iemand zwaargewond.

Het ongeval gebeurde op 17 februari van dit jaar iets voor 22.00 uur ‘s avonds. De vijftiger was na een restaurantbezoek in Dendermonde op weg naar huis toen het op de N41 plots fout afliep. De man week met zijn Mercedes van zijn rijbaan af en reed frontaal in op een voertuig dat uit tegenovergestelde richting kwam aangereden. Een getuige zag de man zwalpen op de weg vlak voor het ongeval gebeurde. “Ik moet in slaap gevallen zijn", aldus D. in de rechtbank. “Normaal drink ik nooit als ik moet rijden, maar ik heb me deze keer laten vangen en draag hier de gevolgen van", klonk het.

“Ik heb enorm veel spijt van het ongeval. Ik besef dat ik fout ben geweest. Ik heb nooit gewild dat de slachtoffers zoveel leed hadden", aldus D. De vier inzittenden uit het tegenovergestelde voertuig zijn afkomstig uit Zele. Een van de slachtoffers is nog altijd aan het revalideren zoveel maanden na de klap en is verlamd in zijn gezicht.

D. zelf heeft nog een blanco strafblad van in het verleden, maar kreeg toch een zware straf opgelegd voor de feiten. Politierechter Peter D'hondt gaf hem zes maanden cel met uitstel van drie jaar, een geldboete van 2.400 euro en een half jaar rijverbod. Als hij ooit nog terug wil rijden moet hij ook alle examens afleggen.