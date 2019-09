Wuitensmarsen staan opnieuw voor de deur: traditionele wandeltochten trekken al voor 48ste keer door Hamme Ook militairen en Bataljon Jagers te Paard opnieuw aanwezig. Koen Baten

09 september 2019

11u14 6 Hamme Vanaf donderdag 19 september gaan in Hamme de traditierijke Wuitensmarsen opnieuw door. De mars is al aan zijn 48e editie toe en boomt weer volop, na enkele mindere jaren. Tijdens het weekend worden er opnieuw meer dan 7.000 wandelaars verwacht die verschillende routes afleggen in de gemeentes. “Ook dit jaar zullen er opnieuw militairen mee wandelen", zegt schepen van Toerisme Tom Vermeire (sp.a).

De Wuitensmarsen zijn voor de Hammenaren en ver daarbuiten een van de belangrijkste dagen voor de gemeente. Drie dagen lang zijn er duizenden wandelaars die naar Hamme komen om er wandeltochten van 6 tot 32 kilometer te stappen. Alle drie de dagen kan je kiezen voor 8 en 15 kilometer, op vrijdag kan je ook kiezen voor 32 kilometer, op zaterdag is er de mogelijkheid om 25 kilometer te stappen. “Er zijn weinig of geen aanpassingen gedaan, maar dat was ook niet nodig. Een gekend succesrecept heeft geen aanpassingen nodig", zegt Vermeire.

De wandeltochten laten elk jaar een ander stukje zien van Hamme en zijn volledig aangeduid met wegwijzers. De route op donderdag gaat dit jaar naar Zogge. “Op vrijdag trekken we naar Moerzeke en de Oude Durme. De deelnemers van de 32 kilometer doen eerst nog een uitstap richting Kastel en Grembergen", klinkt het. “Zaterdag gaan de routes richting Den Bunt, Driegoten en Moerzeke. We hopen iedere wandelaar een minder bekend stuk van Hamme te kunnen laten zien.”

De Wuitensmarsen kunnen ook dit jaar opnieuw rekenen op de aanwezigheid van enkele militairen en de samenwerking met defensie en het Bataljon Jagers te Paard uit Heverlee. Met het Bataljon tekenen ze samen de wandelroute van de 32 kilometer uit en is vooral bedoeld voor de militairen.

Dit jaar heeft de organisatie ook aandacht geschonken voor het milieu en zullen ze maatregelen nemen. “Aan de waterbar onderweg werken we alleen nog met herbruikbare bekers", aldus Tom. “Vorig jaar werden ook al de plastic rugtasjes afgeschaft, maar we gaan dus nog wat verder", klinkt het. De waterbar zal drie dagen lang op het Marktplein staan. Iedereen kan er voor of na de wandeling een beker nemen of zijn drinkfles vullen. Deelname aan de Wuitensmarsen kost 1,50 euro. De deelnemers krijgen een suikerwafel, peperkoek en een stuk fruit. Voor iedere deelnemer is er ook een beloning.

De Wuitensmarsen mogen net zoals vorig jaar ruim 7.000 deelnemers verwachten. De laatste jaren wordt er heel wat reclame gemaakt voor de wandelingen en dat loont ook. Het aantal deelnemers steeg terug aanzienlijk, en de gemeente kan dit aantal behouden. Voor de wandelaars die drie dagen meestappen is er ook een extra beloning voorzien. “Zij krijgen een lekkernijenpakket met Hamse streekproducten. Dit jaar is dit een potje Hamse graanmosterd en een potje vinaigrette van Vernimmen-De Lelie", besluit de schepen.