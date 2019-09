Wuitensmarsen kunnen rekenen op meer dan 6.000 wandelaars Koen Baten

22 september 2019

10u49 0 Hamme De Wuitensmarsen in Hamme hebben dit jaar opnieuw meer dan 6.000 wandelaars naar de gemeente gelokt. Vrijdag was de absolute topdag met 3602 deelnemers. Op donderdag waren er 1108 wandelaars, op de laatste dag stapten 1687 stappers door de gemeente.

De organisatie kan op een succesvolle 48ste editie van de Wuitensmarsen terugblikken. Met 6397 deelnemers waren ze in totaal die wandeltochten deden van 6 tot 32 kilometer lang. Het weer was de wandelaars ook goedgezind, want het bleef tijdens de drie dagen volledig droog.

Ook heel wat scholengroepen kwamen mee wandelen. Meer dan 800 leerlingen stapten mee tijdens deze driedaagse. Ook het woonzorgcentrum Meulenbroek voorzag een mooie delegatie van wandelaars. Maar liefst 261 leden namen deel namens het WZC.