Wuitensmarsen krijgen coronaproof tintje: Hele maand september bewegwijzerde wandelroutes in plaats van drie dagen na elkaar Koen Baten

05 augustus 2020

10u21 0 Hamme In september staan normaal de jaarlijkse Wuitensmarsen gepland in de gemeente Hamme. Dit lokt drie dagen lang tienduizenden stappers die verschillende wandelroutes doen in en rond de gemeente. Door het coronavirus is dit uiteraard niet mogelijk en heeft de gemeente gewerkt aan een coronavriendelijke editie. “We zorgen een hele maand lang voor wandelplezier in plaats van drie dagen”, zegt schepen van toerisme Tom Vermeire (sp.a).

Al maandenlang was de toeristische dienst van Hamme de Wuitensmarsen aan het voorbereiden. De wandelingen in september zijn een jaarlijks hoogtepunt voor de gemeente en lokt telkens heel wat bezoekers. “Onder de huidige vorm zoals iedereen het kent was het gewoon onmogelijk om dit te organiseren gezien de pandemie die aanwezig is", zegt Vermeire. “Daarom werd er maandenlang aan een alternatief gewerkt om toch iets te kunnen doen", klinkt het.

Er lagen verschillende scenario’s op tafel waar er telkens serieus gesnoeid werd in het traditionele verloop van de marsen. Er werd blijvend gesleuteld aan de formule, maar de laatste weken werd het duidelijk dat de organisatie praktisch onmogelijk was op de huidige manier. “Drie dagen wandelen met iedereen zo dicht op elkaar is te risicovol voor de veiligheid”, zegt Vermeire. “We konden niet genoeg de afstand garanderen en dat is niet toelaatbaar omdat er wandelaars zijn van elke leeftijdscategorie en alle provincies die naar Hamme afzakken om te komen wandelen", klinkt het.

De dienst toerisme besliste daarom om de hele maand september om te dopen tot Wuitensmarsmaand en een alternatieve coronabubbel-editie te creëren. Vanaf 1 september zullen er verschillende wandelroutes via bewegwijzering aangeduid worden. Deze routes blijven de hele maand september beschikbaar. “De routes zijn beschikbaar bij de dienst toerisme en zullen ook op de Facebookpagina en de website van de gemeente staan", aldus de schepen.

Wie de routes wil wandelen hoeft op voorhand niet in te schrijven en je kan deelnemen wanneer je wil. “Op deze manier houden we toch nog een beetje de Wuitensmarstraditie en de filosofie er achter in ere. We hopen heel wat Hammenaren en bezoekers te bereiken met dit initiatief en dat ze zo de natuur nog kunnen ontdekken in onze prachtige gemeenten", klinkt het.

Uiteraard moet alles gebeuren volgens de regels en mag je niet met mer dan vijf personen vanuit je bubbel wandelen. Er zullen drie startplaatsen voorzien zijn voor de routes. Deze liggen aan de Mirabrug in Hamme, het oud gemeentehuis in Moerzeke en in Zogge aan de kerk. De wandelroutes starten van 8 kilometer tot 32 kilometer lang. “Om deze speciale editie wat extra in de verf te zetten hebben we ook een actie op sociale media op poten gezet", aldus Vermeire. “We vragen aan iedereen om selfies te maken en deze te posten op sociale media met de hashtag #wuitensmarsen2020. Iedereen die een foto post maakt kans op een leuke cadeaubon", besluit Tom.