Woonzorgcentrum Meulenbroek kan rekenen op vijftien extra woongelegenheden Koen Baten

03 mei 2020

10u57 11 Hamme Goed nieuws voor woonzorgcentrum Meulenbroek in Hamme. Afgelopen woensdag werd tijdens de OCMW-raad een punt goedgekeurd om vijftien extra woongelegenheden te voorzien. De wooneenheden worden voorzien op derde verdieping van het voormalige Fabiolaziekenhuis in Hamme, dat nu een campus is van het AZ Nikolaas.

Er lagen verschillende mogelijkheden op tafel om de extra capaciteit te creëren, maar uiteindelijk werd er gekozen voor een onderdeel in de Campus in Hamme. “De inrichting van de rustoordbedden kan bijdragen tot de uitbouw van de campus in de Hospitaalstraat tot een volwaardig zorgcentrum”, zegt schepen van Seniorenbeled Ann Verschelden. “Extra investeren in permanente opvang en bescherming en hulpverlening is een belangrijke vereiste. Zeker in deze tijden van corona.”

Ook de sp.a-fractie, die mee in de meerderheid zit, is zeer tevreden met deze beslissing. Voor hen was dit meteen een belangrijk punt na de verkiezingen. De vergunning voor de uitbreiding was er al sinds 2014. Deze liep echter af op 18 mei van dit jaar, dus moest er dringend een beslissing genomen worden. “Als bestuur kiezen we ervoor om die bedden niet verloren te laten gaan en ze nu te realiseren”, zegt Jan Rosschaert, fractieleider van sp.a. “We willen hiermee vooruitzien met een voldoende groot aanbod aan betaalbare residentiële zorg.”

De hele raad, op groen na, keurde het punt afgelopen woensdag goed.