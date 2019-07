Willy Van Den Brande bezit zeldzaam boek over Eddy Merckx: slechts 150 exemplaren uitgegeven in België Koen Baten

05 juli 2019

14u09 0 Hamme De Tourcaravaan start morgen in ons land in Brussel. Ook in onze wielergeschiedenis hebben we iemand gehad die de Tour ooit won. Hammenaar Willy Van Den Branden is hevige fan van Eddy Merckx en heeft een boek in zijn bezit over de wielrenner waar er slechts 150 van gemaakt zijn in heel België. “Ik ben hier bijzonder trots op en blij dat ik het in mijn bezit heb", Aldus Willy.

Al jaar en dag is Hammenaar Willy Van Den Brande fan van Eddy Merckx. “Hij is gewoon de beste wielrenner die er ooit geweest is over de hele wereld", zegt Willy. “Niemand doet het op dit moment beter, en in mijn jonge jaren ging ik zelf naar koersen van hem gaan kijken.” Het boek kocht hij enkele jaren geleden voor ongeveer 1.000 euro en heeft dus wel wat waarde.

In het boek staan foto’s en artikels over de wielrenner en zijn carrière in het leven. “Nu de ronde van Frankrijk hier start in Brussel waar Merckx vandaan is, leek het mij een ideale moment om mijn verzameling te tonen", zegt Willy. Het boek werd ook gesigneerd door de renner en heeft een postzegel van Hamme. Willy zelf heeft nog heel wat andere artikels en boeken over de renner Eddy Merckx, waar hij graag in leest. “Ik heb een keer zelf een boek gehad dat ik wou laten signeren en waar ik jaren voor heb moeten proberen, maar uiteindelijk is het toch gelukt", zegt Willy trots.

Het boek dat hij heeft wil hij nooit meer weg doen en zal hij later doorgeven aan zijn kinderen. “Ze hebben mij al een paar keer gevraagd of ik het wil verkopen, maar zo een uniek stuk doe ik niet weg", besluit Willy.