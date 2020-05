Werken voor nieuwe waterleiding Kastel gaan maandag van start: voorgoed gedaan met bruin water Koen Baten

02 mei 2020

16u48 5 Hamme Goed nieuws voor de inwoners van Kastel. Op maandag 4 mei beginnen de eerste werken voor een gloednieuwe waterleiding in de deelgemeente van Hamme. Al jarenlang kampen de bewoners er met bruin water. Eind vorig jaar werden er nog testen uitgevoerd en bleek dat de leidingen volledig versleten waren en nood hadden aan vernieuwing.

Op 3 december 2019 had Farys nog een controle uitgevoerd van de leidingen en zouden ze een spoeling uitvoeren. De spoeling werd echter nooit gedaan omdat de staat van de buizen te slecht was. Daarom werd meteen beslist om alles volledig te vernieuwen. Het gaat om een traject van 1,7 kilometer buizen dat heraangelegd moet worden. Verwacht wordt dat de werken ongeveer een half jaar in totaal in beslag zouden nemen.

De kosten van de nieuwe waterleiding worden volledig gedragen door de watermaatschappij zelf. Voor de bewoners is de start van de werken alleszins een goede zaak.