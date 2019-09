Werken aan riolering in Burgemeester Lemmensstraat Koen Baten

17 september 2019

16u41 0 Hamme Vanaf maandag 23 september wordt er in de Burgemeester Lemmensstraat in Moerzeke gewerkt aan de riolering. Door een dringende herstelling zal de straat er volledig afgesloten worden.

De werken zullen duren tot 3 oktober. Tot dan is er in beide richtingen geen verkeer mogelijk in de straat. Het doorgaand autoverkeer en de lijnbus moet via de Donkstraat rijden. De fietsers en voetgangers kunnen wel nog passeren.