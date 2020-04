Werken aan ondergrondse parking Nieuwstraat Koen Baten

23 april 2020

Op vrijdag 24 april starten er werken aan de ondergrondse parking in de Nieuwstraat in Hamme. Het gaat om voorbereidingswerken voor het plaatsen van slagbomen aan de parking, die tot nu toe vrij te bereiken was.

Het parkeerbedrijf Indigo Park Belgium start met de werken aan de ondergrondse parking. Het gaat om de voorbereidingen om de slagbomen te kunnen plaatsen. Er zullen eilandstellen geplaatst worden. Nadien worden daarop de slagbomen geplaatst om in en uit de parking te kunnen rijden.

Tijdens de werken is de ondergrondse parking nog steeds bruikbaar en kan je altijd in- en uitrijden. Er is wel slechts één rijstrook beschikbaar. De gemeente vraagt om voorzichtig en met een lage snelheid in en uit te rijden om geen gevaarlijke situaties te creëren.