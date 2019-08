Werken aan nutsleidingen op en rond marktplein vanaf 19 augustus Koen Baten

13 augustus 2019

16u49 3 Hamme In Hamme wordt op 19 augustus gestart met de werken op het Marktplein, de Meulenbroekstraat en de Roodkruisstraat. De nutsleidingen moeten er dringend worden aangepakt. De werken zullen afhankelijk van de weersomstandigheden, duren tot eind september 2019.

Tijdens de werken blijven de lokale handelaars altijd bereikbaar. Ook de wekelijkse markt op zaterdag zal nog steeds doorgaan op het Marktplein en veroorzaakt geen hinder. De werken gebeuren in verschillende fasen. In de eerste fase worden de leidingen in de Meulenbroekstraat richting Roodkruisstraat tot aan de Hamveer aangepakt.

De tweede fase gaat van de Roodkruisstraat tot aan het Marktplein. In de laatste fase zal het marktplein worden aangepakt. Tijdens de werken kan er hinder zijn voor de voertuigen. Fietsers en voetgangers hebben steeds vlot doorgang. Op de plaats van de werken zal een parkeerverbod gelden.