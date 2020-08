Werken aan nieuwe locatie Cabaret Magiq in laatste lijn: “Disney voor volwassenen met massaspektakel” Koen Baten

24 augustus 2020

12u38 5 Hamme De werken op de nieuwe locatie voor Cabaret Magiq gaan stilaan de laatste fase in. Ze verhuisden dit jaar naar het Koning Albertplein. De locatie daar is bijna drie keer zo groot als het vorige adres, wat veel meer mogelijkheden geeft en nog meer spektakel zal voorzien bij de shows die dit najaar starten. “De lusters en de aankleding mogen stilaan gaan komen, want wij hebben er zin in", zeggen Latif Zerouali en Ian Van Hoogendorp.

Sinds 1 juni zijn Latif en Ian dag en nacht aan het werk op hun nieuwe locatie om alles tijdig klaar te krijgen tegen de nieuwe show die start in november. De huidige locatie is met 1.000 vierkante meter bijna drie keer zo groot als de oude locatie. “Alleen al het podium is bijna even groot als onze vorige locatie", vertelt Latif enthousiast. “De vroegere plek was echt te klein geworden voor wat we wilden doen en dat was niet meer houdbaar, daarom moesten we dringend verhuizen", klinkt het.

Drie etages

Er zijn heel wat nieuwigheden ook voorzien op de nieuwe locatie. “De zaal is verdeeld in drie etages boven elkaar, zodat je op verschillende manieren van de show kan genieten", klinkt het. “Daarnaast hebben we ook veel meer ruimtes voor onze artiesten voorzien en kunnen we nog meer en beter inzetten op de dinerformule die een groot succes is.” Daarnaast is er ook een aparte ruimte waar de kostuums gemaakt kunnen worden. “We doen dit allemaal zelf, ook op onze vorige locatie, maar dan moesten we telkens de helft van onze zaak verhuizen. Nu hebben we onze eigen ruimte, zodat we in alle rust en comfort de kostuums kunnen maken.”

Ticketbalie en foyer

Ook de inkomhal zal er volledig anders uitzien. “We hebben nu een ticketbalie voorzien waar iedereen altijd terecht kan om kaartjes te kopen. We voorzien ook een foyer bij het binnenkomen waar de mensen kunnen wachten tot de show begint. In de Noordstraat moesten de gasten buiten wachten, dit hoeft nu allemaal niet meer.”

Latif en Ian zijn er helemaal klaar voor om te kunnen beginnen met hun shows. “De laatste fase van de werken is in gegaan. Het is nu tijd dat de lusters en de versiering komen, zodat we er opnieuw een Disney voor volwassenen van kunnen maken.”

Latif en Ian moesten noodgedwongen hun laatste show in de Noordstraat stopzetten omwille van het coronavirus. “Dat vonden we wel ontzettend jammer, want we wilden ook graag nog voor iedereen van het personeel een groot feest geven en hen bedanken, maar dat kon dus nu niet meer. In totaal hebben we dertig shows moeten afzeggen, wat ons toch wel een beetje pijn heeft gedaan.”

Nieuwe show

Maar het duo kijkt nu vooruit naar de nieuwe show die start in het najaar. “Het zal de eerstkomende tijd natuurlijk volledig coronaproof zijn en met minder bezoekers tegelijkertijd. Er kunnen een tweehonderdtal personen binnen, maar mogelijk starten we iets kleiner en doen we meer shows, zodat de veiligheid en de afstand gegarandeerd kan blijven", aldus Latif. “Het coronavirus heeft ons ook wel geholpen om nog wat extra aanpassingen te doen in de werken. We hebben automatische kranen laten installeren in de toiletten, voor extra hygiëne, en ook nog andere maatregelen getroffen zodat we er echt helemaal klaar voor zijn."

Binnen vijf weken starten de repetities voor de nieuwe show. “We hebben heel wat oude getrouwen die opnieuw aantreden, maar er zijn ook een pak nieuwigheden waar we mee zullen uitpakken. Het is echt tijd voor de nieuwe show, want de mensen zagen ons de oren van het hoofd wanneer we terug van start gaan", lacht Latif.