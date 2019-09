Wekelijkse markt vindt vanaf 5 oktober plaats op Tweebruggenplein Koen Baten

09 september 2019

09u41 0 Hamme De wekelijkse markt op zaterdag verhuist vanaf 5 oktober naar het Tweebruggenplein in Hamme. Op 30 september starten de werken voor het vernieuwde Marktplein en is het twee jaar lang niet meer toegankelijk. Ook de wekelijkse markt moet hierdoor verhuizen. “Op 17 september organiseren we ook nog een informatievergadering voor alle bewoners”, zegt schepen Koen Mettepenningen.

De start van de werken voor het vernieuwde Marktplein komen nu wel echt dichtbij. Op 30 september starten de eerste werkzaamheden. De gemeente wil nog een laatste keer iedere Hammenaar hierbij betrekken en organiseert op 17 september een informatievergadering. “Hier zullen we fase per fase uitleggen aan de bewoners zodat ze exact weten wat er allemaal te gebeuren staat”, klinkt het.

Een week later krijgen ook de marktkramers meer uitleg over de verhuis naar het Tweebruggenplein. Deze locatie was de beste optie voor het bestuur omwille van goede bereikbaarheid.