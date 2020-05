Wekelijkse markt terug toegelaten onder voorwaarden Koen Baten

19 mei 2020

14u38 3 Hamme Op zaterdag 23 mei gaat voor het eerst sinds twee maanden opnieuw een zaterdagmarkt door op het Tweebruggenplein in Hamme. De markt kan georganiseerd worden, maar wel met de nodige veiligheidsmaatregelen.

De gemeente creëerde een in- en uitgang om de markt te betreden. Langs de Barbaar is er een ingang voorzien, aan het einde van de Guido Gezellestraat is er een uitgang. Verder dient er verplicht een route gevolgd te worden die aangegeven staat met pijlen.

Er zal ook een toiletwagen voorzien zijn voor het publiek en de toiletten van de kleedruimte voor de kaatsers wordt voorzien voor de marktkramers. “De mensen zullen ook hun handen kunnen ontsmetten aan de ingang van de markt”, zegt schepen Luk De Mey. “Hiervoor zijn er medewerkers voorzien die dit in goede banen zullen leiden.”

Marktkramers dienen voorzien te zijn van mondmasker en handschoenen, handgel voor de klanten en handgel voor zichzelf. Er moet een wachtzone zijn waar de social distancing kan gerespecteerd worden. Voeding mag niet geconsumeerd worden op de markt en alles moet ingepakt worden. Drank mag verkocht worden, maar ook deze moeten ingepakt zijn zodat ze niet op de markt zelf verbruikt kan worden.

Er is ook een affiche voorzien om op te hangen waarop u het aantal toegestane personen kan noteren. “Er staan ook verdere richtlijnen opgeschreven om de bezoekers te informeren”, klinkt het. Via een app zullen ook het aantal personen bijgehouden worden op de markt zodat het niet te druk wordt.

Het affiche kan je hier downloaden.