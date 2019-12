Waardevolle ring gestolen bij woninginbraak Koen Baten

20 december 2019

16u38 5 Hamme In het Jules Vincartpark in Hamme werd donderdag ingebroken in een woning op het moment dat de bewoners afwezig waren. De feiten gebeurden vermoedelijk tussen 14 uur ‘s middags en 20 uur ‘s avonds. De daders gingen aan de haal met een waardevolle ring van 2.000 euro.

Hoe de dader of daders zich toegang konden verschaffen tot de woning, is onduidelijk. Eens ze binnen waren, konden ze een groot vensterraam uitduwen. De woning werd volledig doorzocht. Het enige nadeel dat op dit moment werd opgemerkt, is de dure ring die gestolen werd. De daders zijn spoorloos.