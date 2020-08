VZW Durme spot zeldzame jongen van Zwarte Wouwen tijdens eerste vlucht boven Donkmeer Koen Baten

20 augustus 2020

17u56 0 Berlare/Hamme Boven het Donkmeer heeft VZW Durme afgelopen dagen een zeldzame vogelvlucht Zwarte Wouwen gezien. De twee jonge vogels zijn geboren in het natuurgebied rond het Donkmeer en zijn vrij uniek, want het is nog maar het vijfde geslaagde broedgeval voor heel Oost-Vlaanderen sinds 1976. “We hadden het voorbije jaar al meermaals de volwassen vogels zien vliegen, maar nu ook de jongeren zien vliegen is uniek", zegt Michaël Caproen van VZW Durme.

“Het was al in 2019 dat de dieren een bovengemiddelde interesse hadden in de omgeving en al meermaals gespot werden,” klinkt het. De VZW Durme was al een tijd op zoek naar hun nest maar kon nooit iets vinden. “Na intensief op zoek te gaan hebben we half juni hun nestlocatie gevonden. Deze bevond zich in de Reservaatzone van het Donkmeer dat door ons beheerd wordt", klinkt het.

Al die tijd werd de locatie geheim gehouden maar werd de evolutie van het broedproces wel van op een veilige afstand verder op de voet gevolgd. Vandaag kan de VZW met trots melden dat er vorige week twee jonge gezonde Wouwen zijn uitgevlogen.

De zwarte wouw kan je makkelijk herkennen aan de lange smalle vleugels en de typische licht gevorkte staart. De vogel broed vaak in bossen nabij meren, rivieren en moerassen. “Ze nestelen zich ook graag in de nabijheid van kolonies van aalscholvers, blauwe reigers en kokmeeuwen. Het is vooral een aaseter die dode of zieke vissen uit het water haalt, maar ook kikkers, meeuwen en egels staan op het menu", zegt Caproen.

De vogel broed niet elk jaar jongeren uit. Vorig jaar was er ook al een nest van de wouwen, maar de vogels overleefden het toen niet, mogelijks door onervarenheid. “Dit jaar was het dus wel een geslaagde poging en daar zijn we enorm opgetogen mee", zegt Michaël Caproen. “Het is sinds 1976 slechts het vijfde broedgeval dat we in Oost-Vlaanderen kunnen waarnemen. Dit gebeurde meestal in Moerbeke, maar daar komt dus nu ook het Donkmeer bij", klinkt het trots. “De grootschalige Natuurinrichtingswerken die de voorbije maanden gebeurden aan en rond de Eendenkooi aan het Donkmeer in Berlare, bleken geen enkel negatief effect te hebben op deze dieren, wel integendeel. Door de aanleg van grote oppervlakten ondiepe oevers en moerassituaties ontstaat er een ideaal leefgebied voor vissen en watervogels.”

Naast de jonge wouwen aan het Donkmeer is er nog goed nieuws voor de vogel. “Ook in Hamme hebben we dit jaar een geslaagde broedplaats gevonden waar een jonge zwarte wouw actief is", klinkt het. “Sinds midden augustus vliegt ook daar een jong rond in het nieuwe natuurgebied van de Grote Wal in Hamme. Het is duidelijk dat deze gebieden erg in trek zijn bij de vogels en wij hopen ook de volgende jaren de dieren hier terug te zien”, klinkt het.

De vogels zullen waarschijnlijk nog wel enkele dagen hier blijven rondcirkelen in Berlare, om daarna te vertrekken op hun reis naar de Sahara.