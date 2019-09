Vrouw gaat op bezoek bij dierenarts en ziet 10 minuten later voertuig in lichterlaaie staan Koen Baten

25 september 2019

Bij een dierenarts in de Bootdijkstraat in Hamme is woensdagochtend een Mercedes volledig uigebrand op de oprit. Een vrouw kwam er enkele zaken afhalen en zag tien minuten later haar plots haar voertuig in lichterlaaie staan.

De brand werd opgemerkt door een meisje die met de fiets naar school aan het rijden was. Zij zag vlammen onderaan de wagen en belde meteen aan bij de woning. De eigenares van de wagen was toen al een tiental minuten binnen bij de dierenarts. De brandweer werd onmiddellijk verwittigd, maar het voertuig was bij het ter plaatse komen van al helemaal verloren.

De hulpdiensten spoten een laag schuim op de wagen om de vlammen te doven. De oorzaak van de brand ligt waarschijnlijk bij een technisch defect aan de wagen. Door de hitte van het vuur is de brievenbus van de dierenarts gesmolten en ging ook een deel van de haag in vlammen op.

Er vielen geen gewonden.