Vrienden en buren zamelen 3.000 euro in voor gezin dat slachtoffer werd van zware brand: “Ze blijven voor altijd in ons hart” Koen Baten

21 juli 2020

09u56 12 Hamme Op 11 december 2019 sloeg het noodlot toe voor Jolien Van Den Bosch (30), Koen De Winter (33) en hun twee kinderen. Een zware brand vernielde hun woning in de Broekstraat en zorgde voor heel wat schade, waardoor het gezin nog altijd bezig is met de renovatiewerken. Enkele vrienden besloten hen hier financieel bij te helpen. “We wilden eerst een benefiet organiseren, maar die kon niet doorgaan wegens corona, daarom besloten we hen op deze manier te helpen", zegt initiatiefnemer Mathieu Weyn.

De brand ontstond die elfde december omstreeks 22.30 uur in de Broekstraat in Hamme. De brand was ontstaan rond de schouw en kon zich zo verder verspreiden. Jolien was op dat moment alleen thuis met de kinderen en de huisdieren, haar man was nog aan het werk. De rookmelder sloeg alarm, waardoor de vrouw samen met haar kindjes en de huisdieren de woning nog tijdig kon verlaten.

Grote truckshow

De buren en vrienden wilden op 11 april een grote truckshow organiseren in het Zwaarveld. Ze konden hierbij rekenen op het transportbedrijf van Geert D’Hooghe. “Alles was al geregeld en zat perfect in elkaar om het koppel een hart onder de riem te steken toen COVID-19 er plots een stokje voor stak", zegt Mathieu. “We wilden het er niet bij laten en dankzij de sponsoring konden we een mooi bedrag bij elkaar halen. We hebben dit dan zelf afgerond tot 3.000 euro", klinkt het.

Het gezin is enorm dankbaar voor de actie die hun vrienden en buren hebben opgezet. “In het begin waren we hier geen voorstander van, maar ze wilden ons echt helpen en daar zijn we hen enorm dankbaar voor. Die mensen blijven voor altijd in ons hart", vertelt Jolien. “Wat me nog het meest opviel was dat we sommige mensen gewoon niet kenden en dat ze voor ons in de bres wilden springen en dat is hartverwarmend.”

Het is cruciaal dat iedereen een rookmelder plaatst. Die heeft echt het leven van deze mensen gered Brandweercommandant Paul Van Der Cruyssen

Camper

Het koppel en hun kinderen wonen een half jaar later nog steeds niet volledig in hun woning. “De eerste maanden hebben we bij mijn schoonouders verbleven. Daarna hebben we enkele kamers in orde gebracht en nu leven we in een camper om de rest van de renovatie uit te voeren", klinkt het. Tegen volgende zomer hoopt het gezin weer hun intrek te nemen in hun woning. “Dan willen we graag al die problemen achter ons laten en weer samen genieten van elkaar. Nog even doorbijten dus.”

Het was brandweercommandant Paul Van Der Cruyssen zelf die de cheque mocht overhandigen aan het koppel. Hij benadrukte nogmaals dat het erg belangrijk is voor de bewoners om een rookmelder te plaatsen en ook te laten werken. “De rookmelder heeft echt het leven gered van deze mensen", klinkt het.