Voorverkoop Fantasia Festival start morgen, festival zal ook uitbreiden Koen Baten

26 december 2019

11u27 2 Hamme De voorverkoop van de eerste tickets voor Fantasia Festival in Hamme-Zogge start vrijdag. Het festival is volgend jaar aan zijn vierde editie toe en wil de vroege beslissers nu al de kans geven om hun kaarten te kopen aan een voordeliger tarief. “We zetten vanaf morgenmiddag de eerste 2.000 kaarten beschikbaar", zegt organisator Jurgen Mettepenningen.

Om 13 uur wordt de verkoop gelanceerd op de website van Fantasia Festival. De kaarten zijn dan aan een iets voordeligere prijs beschikbaar. Voor een gewoon ticket betaal je dan 17,50 euro, in plaats van 22,50 euro na de voorverkoop. “Een VIP-ticket is er voor de prijs van 135 euro en geen 150 euro", zegt Mettepenningen.

De verkoop van de tickets verliep vorig jaar erg vlot en de derde editie was opnieuw volledig uitverkocht. “Wij vermoeden dat de vierde editie ook opnieuw uitverkocht zal geraken. De snelle beslissers kunnen genieten van betere prijzen”, klinkt het.

Intussen is er nog goed nieuws voor het festival. “Ik kan meedelen dat we opnieuw een stap vooruit zullen zetten en dat we groter gaan worden. Maar concreet kunnen we hier nog niet over uitweiden, dit volgt later na de voorverkoop. We zijn alleszins zeer tevreden", besluit Mettepenningen.

De kaarten zijn beschikbaar via www.fantasiafestival.be.